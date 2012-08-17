Запевнення Меркель позитивно позначилися на курсі євро щодо долара

Це випливає з даних торгів, пише РІА "Новости".

До закриття торгів в четвер курс євро до долара виріс до 1,2357 долара за євро проти 1,2289 долара за євро на закриття торгової сесії середи. Курс долара до єни виріс до 79,36 єни за долар проти 78,98 єни за долар до кінця попередніх торгів. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США знизився до 82,39 пункту з 82,64 пункту.

Виступаючи на прес-конференції в Канаді, глава Німеччини зазначила, що слова Маріо Драги (про готовність ЄЦБ зробити все можливе для збереження євро - ред.) - це саме те, що європолітики постійно повторюють з моменту початку економічної кризи в Греції два роки тому. "Ми відчуваємо, що ми зобов'язані зробити все від нас залежне для підтримки єдиної європейської валюти", - сказала Меркель.

Крім того, інвестори звернули увагу на неоднозначні статдані з найбільшої економіки світу - США.