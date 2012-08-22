"Вбивця Путіна" з Одеси просить притулку в Грузії та Фінляндії

За словами цивільної дружини Осмаева Аміни Окуєвої, відповідні документи вже передані грузинській стороні і нині розглядаються чиновниками. Якщо Грузія відмовить Осмаєву в політичному притулку, аналогічний запит може бути переданий владі Фінляндії.

Окуева також розповіла, що документи про надання Осмаєву притулку в Україні державна міграційна служба країни відмовилася розглядати, незважаючи на "більш ніж вагомі причини", зазначені в них.

Раніше про відмову міграційної служби розглянути прохання Осмаева повідомляли його адвокати в скарзі, яка була спрямована до Європейського суду з прав людини, нагадує Лента.ру.

Як повідомляв УНІАН, рішення про видачу А.Осмаєва Росії було прийняте 14 серпня - відповідну постанову виніс Апеляційний суд Одеської області, відхиливши скаргу підозрюваного. Але далі Україна, за рекомендацією Європейського суду з прав людини, призупинила процес екстрадиції А.Осмаєва в Росію. Зокрема, за словами прес-секретаря Генпрокуратури України Маргарити Велькової, "захист Осмаєва звернулася зі скаргою до Європейського суду на рішення Апеляційного суду Одеської області, який ухвалив видати підозрюваного Росії". У зв'язку з цим Європейський суд запросив у України документи у даній справі, а на час їх розгляду рекомендував призупинити процес екстрадиції.