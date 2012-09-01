У Мексиці два місяці перераховували голоси на президентських виборах

День голосування пройшов ще 1 липня ц.р., проте через численні скарги опонентів Е.Ньєто виборчкому довелося проводити додатковий перерахунок бюлетенів, передає Associated Press.

Напередодні Федеральний виборчий трибунал відхилив позовні заяви екс-кандидата Андреса Мануеля Лопеза Обрадора через відсутність доказів підкупу виборців на місцях. У свою чергу А.Обрадор заявив, що не згоден з підсумком розгляду його справи і має намір 9 вересня ц.р. провести мітинг своїх прихильників.

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Екс-президент держави Феліпе Кальдерон, а також лідери кількох країн, у тому числі президент США Барак Обама і президент Бразилії Ділма Руссефф, привітали Е.Ньєто з перемогою ще в липні ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг.