Генсек НАТО пояснив Саакашвілі, чого бракує Грузії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі задоволений візитом генерального секретаря НАТО Яап де Хооп Схеффера до Тбілісі.

"Був дуже успішний візит генерального секретаря НАТО. Деяких людей це дратує, але коли вони дратуються, ми перебуваємо в гарному настрої", - сказав президент Грузії.

Саакашвілі заявив, що завдання Грузії полягає в тому, щоб об`єднати країну і йти шляхом інтеграції до євроатлантичних та інших демократичних структур.

"Нам потрібно продовжити реформи. Голова МЗС і всі інші структури повинні брати участь в цьому процесі. Я вважаю, що ми нині перейшли на абсолютно новий етап міжнародної інтеграції", - сказав президент Грузії.

Раніше сьогодні РІА "Новости" повідомило, що Яап де Хооп Схеффер радив Грузії продовжити реформи судової системи і оборонної сфери.

"Ми звертаємо увагу на прагнення Грузії до євроатлантичних структур, звертаємо увагу на те, що обов`язково треба продовжити процес демократичних реформ. Насамперед, це реформа судової системи. Є союзники НАТО, які дуже цікавляться тим, як пройдуть вибори в Грузії наступного року. Є союзники НАТО, які цікавляться перебігом реформ в оборонній системі Грузії", - сказав Схеффер.

При цьому він наголосив, що двері НАТО для Грузії відкриті. Проте, за словами Схеффера, вступ країни до НАТО залежить від демократичних реформ і від тих досягнень, які потрібні для інтеграції до альянсу.

"Вступ у НАТО відбувається за рахунок досягнень країни, і жодна країна-член НАТО не зможе накласти вето на цей процес", - сказав Схеффер.

Генсек НАТО підкреслив, що під час поїздки до Грузії переконався в тому, наскільки багато було зроблено за останні роки в плані розвитку держави.

"Востаннє я був у Грузії наприкінці 2004 року. Відтоді багато змінилося. Я побачив інвестиції, економічне зростання, але прагнення країни в НАТО має грунтуватися на тих досягненнях, які ми відмітимо в країні", - сказав Схеффер.

Генсек НАТО зустрівся з президентом Михайлом Саакашвілі, спікером парламенту Ніно Бурджанадзе і прем`єр-міністром Зурабом Ногаїделі.

Головною метою візиту генерального секретаря НАТО до Грузії була оцінка виконаних робіт на шляху інтеграції країни до альянсу. Керівництво Грузії розраховує, що на наступному саміті НАТО 2008 року країна одержить статус кандидата на членство до альянсу.