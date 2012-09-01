Німецькі бортпровідники погрожують паралізувати авіасполучення над країною

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», представник профспілки заявив, що досі місцевий перевізник Lufthansa не пішов на поступки в питаннях заробітної плати і умов праці. У зв'язку з цим стюарди і стюардеси можуть повторити недавній страйк.