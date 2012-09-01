Німецькі бортпровідники погрожують паралізувати авіасполучення над країною

16:44, 01 вересня 2012
Світ
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Учора через їх бойкот тільки у Франкфурті скасували 200 рейсів, що спричинило незручності майже 30 тисячам пасажирів.

Lufthansa

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», представник профспілки заявив, що досі місцевий перевізник Lufthansa не пішов на поступки в питаннях заробітної плати і умов праці. У зв'язку з цим стюарди і стюардеси можуть повторити недавній страйк.


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