Німецькі бортпровідники погрожують паралізувати авіасполучення над країною
16:44, 01 вересня 2012Світ
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Учора через їх бойкот тільки у Франкфурті скасували 200 рейсів, що спричинило незручності майже 30 тисячам пасажирів.
Перевізник Lufthansa не пішов на поступки
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», представник профспілки заявив, що досі місцевий перевізник Lufthansa не пішов на поступки в питаннях заробітної плати і умов праці. У зв'язку з цим стюарди і стюардеси можуть повторити недавній страйк.
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