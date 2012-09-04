Прогноз кредитного рейтингу ЄС змінено на негативний

Сам рейтинг при цьому залишився незмінним - на найбільш високому з можливих рівні ААА. Негативний прогноз, на думку аналітиків агентства, зумовлений тим, що раніше подібним чином були оцінені перспективи найбільших економік Євросоюзу - Німеччини, Великобританії, Франції та Нідерландів.

Агентство попередило, що кредитний рейтинг ЄС може бути знижений, якщо яка-небудь з країн ЄС виявиться неплатоспроможною унаслідок боргової кризи. Найбільш актуальною загроза дефолту є для Греції, яка нині обговорює з ЄС і МВФ умови надання обіцяної їй раніше фінансової допомоги. Нестабільна також ситуація у фінансовому секторі Іспанії.

За темою: Через Грецію Moody’s знизило прогноз рейтингу Німеччини на негативний

Зниження кредитного рейтингу провідними агентствами, як правило, тягне за собою зростання відсотків по облігаціях, що може сприяти поглибленню боргової кризи, зазначає Радіо Свобода.