МЗС РФ: Британія не вводила санкцій за «списком Магнітського»

Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні департаменту інформації і друку МЗС РФ.

"У відповідь на звернення в МЗС Великобританії з питання про публікацію британської газети The Sunday Times від 2 вересня щодо "списку С. Магнітського" ​​послу Росії в Лондоні на рівні політичного керівництва було заявлено, що жодних візових обмежень у цьому зв'язку британською стороною не вводилося і політичних рішень не приймалося", - йдеться в повідомленні, пише РІА" Новости ".

Як наголошується в документі, міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг з цьому приводу також заявив, що ніяких змін в британській візовій практиці не відбулося.

За даними ЗМІ, "список Магнітського" ​​включає 60 імен російських чиновників, яких у США вважають причетними до загибелі юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського в московському СІЗО в 2009 році.