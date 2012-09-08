Український генконсул запропонував росіянам товаришувати областями

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Генеральний консул України в Нижньому Новгороді Ігор Мельничук за результати зустрічі з губернатором Кіровської області Нікітою Бєлих.

«Було домовлено докласти зусиль, щоб Кіровщина увійшла хоча б до першої п‘ятірки основних торговельно-економічних партнерів України у Приволзькому федеральному окрузі (наразі по експорту й імпорту товарів Україна посідає 11-12 позицію)», - сказав І.Мельничук.

За словами консула, під час переговорів обговорювалось широке коло питань, покликаних розвинути співробітництво області з регіонами України.

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Керівник української консульської установи запропонував укласти угоду про співробітництво між Вятським краєм та однією з областей України, що має схожу структуру економіки та ресурсний потенціал.

Також у центрі уваги була культурно-гуманітарна тематика. На прохання української сторони губернатор Кіровської області пообіцяв надати сприяння у самоорганізації українців, які проживають у Кіровській області, розглянути можливість долучення регіону до святкування 200-річчя Т.Г.Шевченка у 2014 році.

В рамках візиту Генконсул України відвідав ВАТ «Кіровський машзавод 1 Травня», ВАТ «Завод мінеральних добрив Кірово-Чепецького хімічного комбінату» та ТОВ «Тека Інтерпрайз», де ознайомився з виробництвом, зустрівся з керівниками підприємств і обговорив питання розвитку двосторонніх відносин з українськими партнерами.

З ректором провідного вищого навчального закладу Кіровської області Вятського державного університету Валентином Пугачем І.Мельничук обговорив можливості встановлення партнерських зв‘язків з українськими вишами, налагодження обмінів викладачами, студентами, проведення спільних наукових конференцій та досліджень.