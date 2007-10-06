The Guardian: найбільший у світі алмаз виявився шматком пластика

Найбільший алмаз у світі, знайдений у вересні на північному заході Південно-Африканської Республіки, виявився шматком пластика. Про це пише газета «The Guardian».

Британський девелопер Бретт ДЖОЛЛІ заявив, що його колишні компаньйони шахраювали, заявляючи про знахідку, оскільки хотіли переконати його придбати землю в Африці, де велетенський алмаз нібито було знайдено. Напередодні експерт, який мав підтвердити достовірність знахідки, заявив, що відмовляється це робити, але причин не пояснив.

Б.ДЖОЛЛІ заявив журналістам «The Guardian», що до 4 жовтня жодного разу не бачив південноафриканську знахідку. На цьому тижні бізнесмен відвідав Йоханнесбург, щоб побачити велетенський алмаз, проте замість коштовного каменя шахтарі пред`явили йому "шматок пластика".

Бізнесмен пояснив, що уклав угоду з двома шахтарями про покупку землі, де було знайдено алмаз. На думку Б.ДЖОЛЛІ, шахтарі, повідомивши йому про знахідку унікального каменя, намагалися продати йому вже непрацюючу шахту. Тепер бізнесмен має намір звернутися до поліції.

Раніше повідомлялося, що камінь важить понад сім тисяч карат, а його попередня вартість становить близько 30 мільйонів доларів США. При цьому представники підприємства, де було знайдено рідкісний камінь, повідомили видання, що алмаз під посиленою охороною доставлено до сховища одного із банків Йоханнесбурга.

Найбільшим алмазом вважається "Куллінан" вагою в 3106 карат. Цей камінь ювелірної якості був знайдений в 1905 році також у Південній Африці.