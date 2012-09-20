У Білорусі створили інтернет-сайт на підтримку політв'язнів

У Білорусі створено інтернет-сайт на підтримку політичних в’язнів – belarusfree.info.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили сьогодні на прес-конференції лідер молодіжної структури оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» - «Молоді християнські демократи» (МХД ) Марина Хомич і заступник голови «Молодого фронту» (Чехія) Микола Демиденко.

М.Хомич зазначила, що сайт belarusfree.info відрізнятиметься від подібних сайтів на підтримку політв'язнів.

«Основна його відмінність у тому, що він створений фактично для однієї мети – для збору підписів під петицією з вимогою звільнити в'язнів совісті. Наш сайт унікальний тим, що ми врахували зміни у білоруському законодавстві про звернення громадян. Тепер підпис під вимогою звільнити політичних в’язнів матиме юридичну силу. Тобто ваш підпис разом із текстом звернення прямує в органи державної влади Білорусі. І кожен держорган буде зобов'язаний дати відповідь по суті кожному громадянинові, який підписався під петицією», - сказала М.Хомич.

За її словами, щоб поставити підпис під петицією знадобиться кілька хвилин.

«Проте це вже буде проявом солідарності з політв'язнями, мобілізацією людей для їх звільнення», - наголосила М.Хомич.