У Росії радіо «Свобода» йде повністю в інтернет

Радіо «Свобода» 10 листопада припиняє мовлення на середніх хвилях у Москві й переходить на мультимедійний тип мовлення, який передбачає перенесення трансляції радіоефіру в інтернет.

Про це повідомила директор російського представництва радіостанції Олена Глушкова, передає РІА «Новости».

"У нас була ліцензія на мовлення лише в Москві, тепер у Москві мовлення припиняється", - повідомила О.Глушкова.

Вона зазначила, що рішення про припинення мовлення в столиці викликане набуттям чинності 10 листопада норми російського закону про ЗМІ, відповідно до якої радіомовлення не може здійснюватися на території Росії компаніями, більше 50% яких становлять іноземні фізичні або юридичні особи.

"Ми якраз належимо до цієї категорії компаній. А оскільки завжди дотримувалися законодавства РФ, то ми дотримуватимемося його й тепер. Тому 10 листопада ми підемо з ефіру", - сказала О.Глушкова.

"Ми розробляємо мультимедійну стратегію, й це означає, що як основний майданчик для радіомовлення тепер використовуватимемо інтернет", - додала вона.

За інформацією Російської служби ВВС, інтернет-редакція Російської служби радіостанції "Свобода" у повному складі була звільнена 20 вересня. Новий директор служби Маша Гессен заявляє, що рішення було ухвалено без її участі.

Як повідомила в ефірі "Эха Москвы" колишній редактор сайту радіо "Свобода" Людмила Телень, кадрове рішення про масове звільнення стало абсолютною несподіванкою для співробітників інтернет-редакції. За її словами, рішення було мотивоване тим, що "Свобода" скорочує радіомовлення", проте інтернет-версія ніяк не пов'язана з радіомовленням.

"Було відомо, що служба реформуватиметься, і що на базі радіо "Свобода" створюватиметься мультимедійний засіб інформації. Як мені представлялося, то напрямок, в якому рухався сайт радіо "Свобода", цілком співпадав із цією стратегією, тому що розвитком мультимедійної платформи займалася якраз та команда, яка працювала на сайті, плюс частина радіожурналістів, які теж освоювали нові технології", - сказала Л.Телень.

Російська служба радіо "Свобода" - одна з 23 служб (редакцій) радіостанції, що мовлять 28 мовами в 21 країні Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії, Близького й Середнього Сходу. Кореспондентська мережа російської служби включає 23 корпункти (бюро) і декілька десятків позаштатних кореспондентів у всіх регіонах Росії та багатьох країнах світу.

Радіо "Свобода" (повна назва - радіо "Вільна Європа") - міжнародна некомерційна радіомовна організація, що фінансується конгресом США. Штаб-квартира організації знаходиться в Празі.