ЄС хоче пояснень від Києва щодо утилізаційного збору на імпорт авто

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив представник Єврокомісії Джон Кленсі.

“Ми зараз просимо українську сторону про подальші роз'яснення з цього питання”, - сказав він.

Дж.Кленсі не надав інших деталей і не став далі коментувати.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів. Цим документом вносяться зміни до постанови №843 від 3 вересня, яким стягування утилізаційного збору введене лише на автомобілі, що імпортуються до України з Росії.