Європарламент призупиняє місію Кваснєвського та Кокса на час виборів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу президент Європарламенту Мартін Шульц.

“На час передвиборчої кампанії ми призупиняємо місію, оскільки не хочемо бачити наших представників інструментами в ході кампанії”, - сказав він.

Президент Європарламенту зазначив, що діяльність місії, швидше за все, відновиться після виборів та формування нового уряду України.

М.Шульц також повідомив, що обидва представники Європарламенту підготують невеликий підсумковий матеріал зі своєї проміжної доповіді, представленої сьогодні, для того, щоб цей матеріал міг бути обговорений політичними групами Європарламенту та був оприлюднений Європарламентом.

М.Шульц також повідомив, що 3 жовтня поінформує прем’єр-міністра України Миколу Азарова про сьогоднішнє засідання конференції керівництва Європарламенту та основні висновки, зроблені на ньому, оскільки місія О.Кваснєвського і П.Кокса стала результатом домовленостей, досягнутих між М.Шульцем та М.Азаровим.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня М.Азаров погодився на пропозицію М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко лікарів та юристів на другий судовий процес.