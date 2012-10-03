Сьогодні в Грузії мають оголосити попередні результати виборів
08:39, 03 жовтня 2012Світ
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Сьогодні в Грузії має відбутися оголошення попередніх результатів парламентських виборів.
Саакашвілі уже визнав поразку
Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі уже визнав поразку своєї партії.
Дотепер владний «Єдиний національний рух» поступився очолюваній мільярдером Бідзіною Іванішвілі коаліції «Грузинська мрія», пише Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв привітав перемогу опозиції. Він заявив, що це відкриває шлях до парламенту для «конструктивніших і відповідальніших сил».
Держдепартамент США привітав вибори у Грузії, зазначивши, що поразка влади є добрим сигналом у питанні дотримання норм демократії.
Міжнародні спостерігачі назвали голосування справедливим, хоча відзначили дуже войовничі передвиборчі кампанії.
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