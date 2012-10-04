Турецькі артилеристи знищили загін сирійської армії

Сирійські правозахисники вже оголосили, що в результаті нового обстрілу, що почався о 3:00 ночі за місцевим часом, були вбиті сирійські військовослужбовці, пише Lenta.ru.

Точне число загиблих, проте, невідоме. Нічний артобстріл Сирії став вже другою операцією турецьких артилеристів за останню добу. Напередодні ввечері турки завдали удару по суміжній території відразу після обстрілу сирійцями турецького прикордонного міста.

В результаті удару, завданого з Сирії по житлових кварталах Акчакала, загинули п'ять мирних жителів. Турецький уряд пообіцяв максимально жорстко відповісти на обстріл свого міста, а також скликав екстрену нараду НАТО в Брюсселі. На цій нараді посли країн, що входять до альянсу, рішуче засудили дії Дамаска і пообіцяли захистити Туреччину у разі потреби. Крім того, Анкара зажадала, щоб "сирійську агресію" терміново засудила Рада безпеки ООН. Відповідне рішення, однак, поки не прийнято, оскільки російські представники в ООН попросили час для консультацій з Москвою. Тим часом уряд Туреччини звернувся до парламенту країни дати дозвіл на застосування збройних сил за кордоном, повідомляє Reuters. Раніше такі дозволи видавалися перед операціями турецької армії в сусідньому Іраку, де Анкара веде боротьбу проти сепаратистів із Курдської робочої партії. Сирійська сторона ще 3 жовтня заявила, що шкодує про обстріл турецького міста. Крім того, Дамаск пообіцяв знайти і покарати винних в обстрілі суміжної території. Анкару, однак, ці пояснення не задовольнили.