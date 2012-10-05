Через суперечку за острови продажі Toyota в Китаї впали вдвічі

Продажі японського автоконцерну Toyota в Китаї у вересні впали вдвічі у порівнянні з серпнем, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

У серпні автоконцерн продав у Китаї 75 тисяч своїх автомобілів, проте з середини вересня продажі скоротилися наполовину, пройшла хвиля скасувань попередніх замовлень на покупку.

Продажі в КНР складають до 10% від усіх світових продажів японського автогіганта, тому скорочення попиту на японські автомобілі може ускладнити Toyota досягнення мети - домогтися в цьому році рекорду продажів у 10 мільйонів авто.

Відносини Японії та Китаю загострилися у зв'язку з викупом японським урядом 11 вересня у приватного японського власника трьох з п'яти островів архіпелагу, які в Пекіні вважають споконвічно китайською територією. Хвиля антияпонських демонстрацій, які супроводжувалися погромами японських підприємств і магазинів, пройшла в Китаї в другій половині вересні.