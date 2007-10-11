The Times: Путін принизив Саркозі

Заяви президента Росії Володимира Путіна про незмінність позиції Росії по Ірану і статусу Косово стали справжнім приниженням для президента Франції Ніколя Саркозі під час його візиту до Москви, пише газета The Times. Саркозі сподівався, що він зможе перемогти Путіна, провівши кілька дружніх засідань і похваливши політику президента і його особисті досягнення. Проте замість теплих слів французький лідер почув сухий холодний перелік дотичних точок Росії і Франції, Росії і ЄС. Така поведінка російського президента звела нанівець усі плани Саркозі переконати Росію тісно співробітничати зі світовими державами для вирішення світових проблем, вважає газета.

Газета.ру