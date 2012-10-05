Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині: один загиблий, 24 поранених

У результаті аварії в Туреччині сьогодні загинув один і постраждали 24 туристи з Росії. Як повідомили ІТАР-ТАСС в поліції, частина поранених доставлена в лікарню Анталії.

Автобус занесло на мокрій дорозі, він перекинувся і просунувся близько 10 метрів. На місці події працюють поліція і лікарі.