Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині: один загиблий, 24 поранених
13:27, 05 жовтня 2012Світ
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ДТП сталася на трасі Анталія-Кемер.
У результаті аварії в Туреччині сьогодні загинув один і постраждали 24 туристи з Росії. Як повідомили ІТАР-ТАСС в поліції, частина поранених доставлена в лікарню Анталії.
Автобус занесло на мокрій дорозі, він перекинувся і просунувся близько 10 метрів. На місці події працюють поліція і лікарі.
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