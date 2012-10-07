У Нігерії вантажівка протаранила мікроавтобус: загинули щонайменше 20 людей

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа.

ДТП сталося в штаті Огун. Вантажівка марки Volvo зіткнулася з мікроавтобусом марки Toyota Hiace на 18 місць неподалік від адміністративного центру штату - міста Абеокута.

За словами представника місцевої дорожньої служби, аварія сталася через порушення водієм вантажної машини правил дорожнього руху.