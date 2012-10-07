У Нігерії вантажівка протаранила мікроавтобус: загинули щонайменше 20 людей
17:56, 07 жовтня 2012Світ
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Щонайменше 20 осіб стали жертвами зіткнення самоскида з мікроавтобусом на південному заході Нігерії.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа.
ДТП сталося в штаті Огун. Вантажівка марки Volvo зіткнулася з мікроавтобусом марки Toyota Hiace на 18 місць неподалік від адміністративного центру штату - міста Абеокута.
За словами представника місцевої дорожньої служби, аварія сталася через порушення водієм вантажної машини правил дорожнього руху.
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