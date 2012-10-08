В Москві побилися п'яні робітники з України, КНДР і Росії

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомили в прес-службі московської поліції.

«У ніч на неділі у поліцію надійшла інформація про бійку на будмайданчику за адресою: 2-а Вольська, будівля 30. На місце прибули співробітники поліції, які встановили, що між групою громадян відбулася сварка на побутовому грунті, яка переросла у бійку», - сказав співробітник поліції.

За його словами, в результаті госпіталізовано двох росіян, громадянина України і п'ятьох громадян КНДР.

Поліція з'ясовує, чому відбулася бійка, і на основі одержаної інформації прийматиметься процесуальне рішення.

Більшість потерпілих у стані алкогольного сп'яніння доставлено в лікарні з переломами й ударам.