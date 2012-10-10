Стерхи відмовилися летіти у теплі краї без Путіна

Один зі стерхів, в операції з порятунку яких брав участь президент Росії Володимир Путін, ледь не загинув в Казахстані. Спільними зусиллями влади Росії, Казахстану та Узбекистану його повернуть до решти зграї, що знаходиться в заповіднику в Тюменській області, а потім переправлять на зимівлю в заповідник на казахсько-узбецькому кордоні, пише РІА "Новости".

Як розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, шість стерхів, разом з якими в рамках проекту "Політ надії" літав на мотодельтоплані Володимир Путін, щоб привчити птахів до тривалих перельотів, підсадили до зграї сірих журавлів у Білозерському федеральному заказнику в Тюменській області. Однак через те, що птахи не встигли освоїтися, на зимівлю разом з сірими журавлями зміг полетіти тільки один стерх. Решта п'ять птахів орнітологи відвезли в заповідник під Рязанню.

Тим не менш, як повідомив Пєсков, один стерх не зумів успішно завершити свою місію. Він разом з сірими журавлями пролетів близько 500 кілометрів, і птахи зробили зупинку на території Казахстану. Тут на них напали дикі собаки. Звиклі до життя на волі журавлі, зачувши небезпеку, полетіли, а стерх, вирощений в неволі, ледь не став жертвою.

"Птаха відбили люди і прихистили у себе вдома", - сказав Пєсков. За його словами, про цей випадок дізнався голова Комітету лісового господарства Казахстану, який зрозумів, про якого птаха йдеться.