Ющенко: Україна зацікавлена у прямому членстві в ЄС і НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що перемога демократичної коаліції сприятиме прискоренню євроінтеграційних процесів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками політичних, бізнесових кіл, главами дипломатичних представництв та представниками громадськості в Словацькій асоціації зовнішньої політики.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що у нього немає сумніву, що Україна буде членом Європейського Союзу. «Це питання часу», - додав він.

Президент висловив переконання, що Україна здійснить всі необхідні кроки для цього, що в українському суспільстві буде зростати розуміння необхідності цього кроку. Крім того, В.ЮЩЕНКО вважає, що і Європа буде виявляти все більше і більше бажання бачити Україну в Євросоюзі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна веде інтенсивну роботу в цьому напрямку. Зараз, за його словами, відпрацьовується поглиблена угода між Україною і ЄС. Президент сподівається, що протягом 11-12 місяців ця робота буде завершена, і в цьому документі будуть визначені чіткі європерспективи України.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що Україна зацікавлена у прямому членстві в ЄС і НАТО. «Ми віддані цьому курсу і йдемо цією дорогою», - сказав глава держави.