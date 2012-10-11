У РФ радіють: світ подолав фукусімський синдром і продовжить будувати АЕС

Ретельне осмислення й аналіз дали змогу світовій атомній енергетиці подолати «фукусімський синдром», сказав у коментарі УНІАН перший заступник голови комітету Державної Думи Росії, президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Повернення темпів розвитку світової атомної енергетики до дофукусімського рівня - очікуваний процес. Ще торік російські експерти прогнозували, що після ретельного осмислення і аналізу того, що сталося на японській АЕС, будуть зроблені необхідні висновки, які втіляться в конкретні рішення щодо підвищення безпеки об'єктів атомної енергетики і їх стійкості до екстремальних зовнішніх впливів», - сказав В.Язєв.

За його словами, всі країни, які серйозно розглядали використання атомної енергетики до березня 2011 року, після отримання чіткішої і повноціннішої інформації про аварію на АЕС «Фукусіма» залишилися відданими своїм планам. Він зазначив, що винятком є Німеччина, яка влітку минулого року заявила про поступовий відхід від атомної генерації, але керівництво цієї країни заявляло про ці плани і раніше.

«Зараз ми бачимо практичні кроки у бік розвитку атомних проектів», - наголосив експерт. Наприклад, у Польщі на початку вересня три компанії, одна з яких державна, підписали протокол про наміри придбати частки в компанії, яка займатиметься будівництвом та експлуатацією майбутньої першої польської АЕС. У Чехії повним ходом йде тендер на будівництво другої черги АЕС «Темелін», а нова енергетична стратегія цієї країни передбачає збільшення частки атомної енергії в загальному енергобалансі. Активно розвивається азійський напрям – Індія, Китай, В'єтнам, де атомна енергетика розглядається як основна можливість підвищити ефективність промислового виробництва, рівень життя і при цьому не вплинути згубно на екологію, додав він.

В.Язєв звернув увагу на те, що навіть у Японії, де дуже активно говорили про цілковиту відмову від АЕС, нині не можуть повністю перейти на інші джерела енергії. «Новина останніх днів – прийняте за узгодженням з місцевою владою рішення компанії J-Power про відновлення будівництва збудованої майже наполовину АЕС «Ома» у префектурі Аоморі. Нагадаю, влітку цього року в Японії було відновлено роботу двох атомних реакторів. Вже тоді було зрозуміло, що відновлення японської економіки після землетрусу і цунамі навряд чи можливе без атомної енергії», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про розміщення, проектування і будівництво третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.