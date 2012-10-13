Поліція ховає від городян пророка, який призначив на вчора кінець світу

Близько 120 осіб забарикадувалися разом з ним в одній із споруд.

У місці, яке самі сектанти називають "Аркою", за кілька днів провели обшуки. З "останнього прихистку" поліцейські забрали неповнолітніх.

Зі свого боку жителі Терезіна вороже сприйняли появу сектантів. Зіткнення змусили втрутитися поліцію. Рішення затримати пророка прийняли через побоювання, що місцеві жителі лінчують його, пише РосБізнесКонсалтинг.

Проти проповідника не ведеться ніякої кримінальної справи. У поліції зазначають, що люди, які зібралися в "останньому прихистку", щоб помолитися перед Кінцем світу, - дорослі і самі несуть відповідальність за свої вчинки.