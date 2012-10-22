ООН вивчить ситуацію з захистом прав людини в Україні

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі ООН в Україні, УПО є інструментом із захисту прав людини, встановленим Генеральною асамблеєю ООН 15 березня 2006 року.

У рамках цього механізму виконання зобов`язань з прав людини та зобов`язання усіх держав-членів ООН розглядаються кожні чотири з половиною роки. Україна пройшла свій перший перегляд 13 травня 2008 року й отримала 40 рекомендацій.

Сесія щодо України вдруге відбудеться в середу, 24 жовтня.

Протягом 2012 року всі зацікавлені сторони готувалися до сесії УПО, тривав збір інформації з різних джерел.

Основою для Універсального періодичного огляду України 24 жовтня стануть три доповіді. Серед них - національна доповідь, підготовлена урядом; компіляція внесків від інших сторін, включаючи організації громадянського суспільства, міжнародні організації та інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Огляд відбудеться у Палаці націй у Женеві у вигляді 3,5-годинного інтерактивного діалогу між державою, щодо якої проводиться огляд, та іншими державами-членами ООН.

За результатами буде оприлюднено рекомендації, які Україні треба буде прокоментувати у ході першого пленарного засідання Ради з прав людини в 2013 році, йдеться у повідомленні.