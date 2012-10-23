Путін: Україна і Росія разом відзначать 200-річчя Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент РФ Володимир Путін сказав під час заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом України Віктором Януковичем у державній резиденції Ново-Огарьово в Підмосков'ї.

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«Ще одним значущим спільним проектом обіцяє стати в 2014-му 200-річчя від дня народження великого поета Тараса Шевченка. Ми домовилися з Віктором Федоровичем дати доручення урядам приступити до спільної всебічної підготовки до цього значущого для наших країн ювілею», - сказав В.Путін.