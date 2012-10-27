У Москві завершилася реконструкція пам'ятника Тарасу Шевченку

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко.

«Вчора на своє місце після реконструкції було повернено пам'ятник Тарасу Шевченку. Роботи було завершено на декілька місяців раніше, ніж планувалося», - сказав В.Єльченко.

За словами посла, монумент поки закрито захисною коробкою, оскільки на території скверу Тараса Шевченка тривають роботи з впорядкування. Найближчим часом пам'ятник буде доступний для відвідування.

«Україна та Росія в 2014 році планують спільні заходи до 200-річчя з дня народження Шевченка, й завершення реставраційних робіт - знакова подія для нас», - сказав В.Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, на початку року уряд Москви ухвалив рішення про тимчасовий демонтаж пам'ятника Т.Шевченку з метою його реставрації. Реставраційні роботи почалися в травні.

22 жовтня Президент РФ Володимир Путін за підсумками переговорів із Президентом України Віктором Януковичем заявив, що дві країни разом відзначать у 2014 році 200-річчя з дня народження Т.Шевченка.