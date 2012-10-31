Саміт глав держав СНД перенесли на місяць пізніше

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на туркменське телебачення.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов і голова Виконкому СНД Сергій Лебедєв обговорили питання про перенесення дати проведення Ради глав держав СНД. У повідомленні місцевого ТБ зазначається, що дата проведення саміту перенесена на прохання Виконкому СНД. При цьому сторони наголосили, що Туркменістан, який головує в СНД у 2012 році, повністю готовий до проведення цього форуму.

За словами С.Лебедєва, перенесення викликано необхідністю ретельніше підготувати проведення цих форумів, в частині підготовки документів, які будуть обговорюватися на саміті.

Раніше повідомлялося, що на черговому засіданні СНД в Ашхабаді планувалося розглянути близько 20 проектів документів, спрямованих на поглиблення регіонального співробітництва в економічній та гуманітарній сферах і безпековій сфері.