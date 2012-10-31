Ізраїль стурбований об'єднанням "Свободи" і "Батьківщини"
Посол Ізраїлю в Україні Реувен Дін-Ель дуже сподівається, що передвиборна риторика представників партії "Свобода" зміниться.
Про це він заявив ZN.UA, коментуючи результати виборів до парламенту України.
Зокрема, посол сказав, що кожен народ має право обирати тих людей до парламенту, яких вважає за потрібне.
Що ж до проходження в парламент партії "Свобода", він, зокрема, зазначив, що його "турбує не стільки сама партія "Свобода", скільки її об'єднання з партією "Батьківщина", яка досить легітимна".
На думку посла, зближення цих партій є тенденцією. І це його турбує.
"Право кожного обирати представників тих партій, кого він хоче. Але коли радикальна партія з'єднується з недавньою провідною партією "Батьківщина", мене, як і державу Ізраїль, це дещо турбує", - уточнив він.
"Тому що не можна сидіти з пов'язкою на очах і говорити, що нічого не чуєш, нічого не бачиш. Я чув з вуст керівника "Свободи" і антисемітські та напівантисемітські висловлювання. І це дуже неприємно, коли до влади в державі приходять такі політичні сили", - підкреслив ізраїльський дипломат.
"Я впевнений, що частково це була передвиборна лихоманка, бажання якомога більше отримати голосів виборців. Я дуже сподіваюся, що після виборів ця риторика зміниться", - зазначив Дін-Ель.