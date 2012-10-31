Ізраїль стурбований об'єднанням "Свободи" і "Батьківщини"

Про це він заявив ZN.UA, коментуючи результати виборів до парламенту України.

Зокрема, посол сказав, що кожен народ має право обирати тих людей до парламенту, яких вважає за потрібне.

Що ж до проходження в парламент партії "Свобода", він, зокрема, зазначив, що його "турбує не стільки сама партія "Свобода", скільки її об'єднання з партією "Батьківщина", яка досить легітимна".

На думку посла, зближення цих партій є тенденцією. І це його турбує.

"Право кожного обирати представників тих партій, кого він хоче. Але коли радикальна партія з'єднується з недавньою провідною партією "Батьківщина", мене, як і державу Ізраїль, це дещо турбує", - уточнив він.

"Тому що не можна сидіти з пов'язкою на очах і говорити, що нічого не чуєш, нічого не бачиш. Я чув з вуст керівника "Свободи" і антисемітські та напівантисемітські висловлювання. І це дуже неприємно, коли до влади в державі приходять такі політичні сили", - підкреслив ізраїльський дипломат.

"Я впевнений, що частково це була передвиборна лихоманка, бажання якомога більше отримати голосів виборців. Я дуже сподіваюся, що після виборів ця риторика зміниться", - зазначив Дін-Ель.