У Росії знайшли «чорні скриньки» Су-24, що розбився напередодні

Про це повідомило РІА Новини в середу джерело в правоохоронних органах регіону.

"Обидва бортові самописці знайдені, але їх стан незадовільний. Вірогідність отримання об'єктивної інформації дуже мала", - сказало джерело.

На повітряні судна встановлюються два бортові самописці: мовний, що записує переговори екіпажу, і параметричний, що фіксує параметри польоту.

Фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився у вівторок вдень при виконанні обльоту перед плановою відправкою на ремонтний завод. Катастрофа сталася в 67 кілометрах на південний схід аеродрому "Шагол" в Челябінській області.

За попередніми даними, жертв і руйнувань на землі немає, обидва льотчики вижили в катастрофі - вони катапультувалися і самостійно вийшли на зв'язок з командуванням. Ймовірною причиною НП став зрив радіопрозорого (носового) обтічника літака.