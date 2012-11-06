Власник Rzeczpospolita вибачився за статтю про вибухівку на літаку Качинського

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, у заяві Г.Хайдаровича йдеться, що спеціально проведене розслідування довело, що при підготовці публікації не були дотримані журналістські стандарти.

"Як видавець я завжди відділяю редакцію від бізнесу, але те, що я не знав, як виглядають лаштунки підготовки матеріалу, не звільняє мене від відповідальності за тексти, які з’являються у газеті. Необдумані дії кількох осіб викликали польсько-польську війну. За це у всіх читачів прошу вибачення", - написав Г.Хайдарович.

"Журналісти, пов'язані з публікацією, не мали підстав для того, аби стверджувати, що на уламках Ту-154 знайдено сліди тротилу та нітрогліцерину", - йдеться у заяві наглядової ради компанії Presspublica, якою володіє Г.Хайдарович.

Керівництво компанії-видавця відзначило, що автор статті Цезарій Гмиз, який працював у газеті з 2007 року, не надав документальних доказів.

Відповідальність за публікацію матеріалу видавець, крім головного редактора газети Томаша Врублевського, який очолював її з кінця жовтня 2011 року, поклав також на голову відділу польських новин Маріуша Станішкевича та заступника головного редактора Бартоша Марчука. Їх усіх звільнено.

Як повідомляв УНІАН, Rzeczpospolita, яка видається у Польщі з 1920 року, тижендь тому написала про виявлення польськими експертами на уламках Ту-154 у Смоленську та на місці катастрофи урядового літака слідів вибухівки.

Брат-близнюк загиблого у Смоленську Президента Леха Качинського Ярослав заявив про вбивство делегації польських високопосадовців та закликав до відставки уряду Польщі і скликання надзвичайного засідання Сейму.

Військова прокуратура, яка розслідує причини трагедії, офіційно спростувала інформацію газети, а голова польського уряду Дональд Туск звинуватив Я.Качинського у тому, що той своїми заявами про Смоленську катастрофу "нищить Польщу".

За офіційною версією польських та російських авіакспертів, головною причиною падіння літака Ту-154 у Смоленську стали помилки пілотів.