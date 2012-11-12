У своїй явці Развозжаєв "визнав, що вчинив злочин" на замовлення Грузії (фото)

"Вийшовши з (Хаіс) я побачив людину, як мені здалося, що стежить за мною. Намагаючись піти від неї я пройшов через двір і спіймав автомобіль форд синього кольору . Я сказав водієві їхати на вокзал, але нашляху зрозумів що не зможу виїхати з Росії і кинути близьких мені людей "- написано в явці.

Далі в тексті йде розповідь про те, що побоюючись стеження Развозжаєв, нібито, вирішив їхати в Росію (!), Щоб там сховатися.

"Я вирішив що приїхавши до Москви переночую на вокзалі, але там побачив жінку, що пропонувала орендувати квартиру", - йдеться в опублікованій явці.

Развозжаєв "покаявся" і вирішив написати явку з повинною. "Я прийняв рішення про явку з повинною, тому що зрозумів, що скоїв злочин за замовленням грузинської політичної еліти, а я вважаю себе патріотом".

Як відомо, Развозжаєв відмовився від цієї "явки" на першому ж допиті, сказавши, що її з нього вибили під тортурами. «Мене вкрали ... витисли свідчення на Навального, Кагарлицького, Удальцова ... Прошу захисту членів моєї родини, їм загрожує небезпека », - заявив Леонід Развозжаєв 7 листопада в Мосміськсуді.