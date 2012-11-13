Європейський суд може розглянути другу скаргу Тимошенко за кілька місяців

Про це С.Власенко заявив в інтерв'ю радіо “Свобода”.

За його словами, ЄСПЛ виділив в окреме провадження скаргу про порушення статті 6 – право на справедливий суд – разом із статтею 18 Конвенції про захист прав людини, яка фактично означає визнання політичних мотивів переслідування.

“Ця скарга, відповідно до листів Європейського суду (з прав людини), буде розглядатися в пріоритетному порядку, і ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати рішення з цього питання Європейського суду”, - сказав адвокат.

Говорячи про конкретніші терміни ухвалення ЄСПЛ рішення, С.Власенко зауважив, що це складно прогнозувати.

“На жаль, процедури там достатньо тривалі, тому прогнозувати це складно. Я б сказав, що термін в очікуванні рішення вимірюється місяцями – тобто не тижнями, але й не роками”, - наголосив захисник.

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Як повідомляв УНІАН, Європейський cуд з прав людини відкрив провадження за скаргою екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на порушення її права на справедливий суд.

«15 жовтня цього року Європейський суд з прав людини відкрив провадження за статтями 6 і статті 18. Провадження відкрито. Це базова велика скарга. Вона містить посилання на порушення цілої низки статей Європейської конвенції, але базова стаття 6 – це право на справедливий суд у комбінації зі статтею 18», - повідомив С.Власенко.

Він зазначив, що суд може розглядати скаргу Ю.Тимошенко за статтею 18 без відкритих слухань.

ЄСПЛ 28 серпня провів публічні слухання справи "Тимошенко проти України" за першою скаргою. Ю.Тимошенко скаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення низки статей Конвенції про захист прав людини під час розгляду у суді першої інстанції так званої газової справи.