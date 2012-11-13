Нью-Йорк просить 30 млрд доларів на ліквідацію наслідків урагану
11:05, 13 листопада 2012Світ
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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про свій намір попросити у федеральної влади 30 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків урагану "Сенді".
Ураган "Сенді" обійдеться Нью-Йорку в 30 млрд доларів
Про це 12 листопада повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.
Ці гроші влада штату планує витратити на ремонт доріг, мостів і тунелів, а також на відновлення зруйнованих будинків і видачу кредитів підприємцям, які зазнали збитків у результаті урагану.
Частину коштів влада Нью-Йорка збираються витратити на модернізацію інфраструктури штату. Так, Куомо заявив про те, що він має намір зменшити залежність Нью-Йорка від сусіднього штату Нью-Джерсі, звідки в Нью-Йорк поставляється бензин. Губернатор також запропонував створити в штаті нафтовий резерв на той випадок, якщо владі знову доведеться зіткнутися з надзвичайною ситуацією.
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