Нью-Йорк просить 30 млрд доларів на ліквідацію наслідків урагану

Про це 12 листопада повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Ці гроші влада штату планує витратити на ремонт доріг, мостів і тунелів, а також на відновлення зруйнованих будинків і видачу кредитів підприємцям, які зазнали збитків у результаті урагану.

Частину коштів влада Нью-Йорка збираються витратити на модернізацію інфраструктури штату. Так, Куомо заявив про те, що він має намір зменшити залежність Нью-Йорка від сусіднього штату Нью-Джерсі, звідки в Нью-Йорк поставляється бензин. Губернатор також запропонував створити в штаті нафтовий резерв на той випадок, якщо владі знову доведеться зіткнутися з надзвичайною ситуацією.