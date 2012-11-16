Прем'єр Японії розпустив парламент: країна готується до нових виборів

Прем'єр-міністр Японії Есіхіко Нода розпустив нижню палату парламенту країни. Про це оголосив у п'ятницю на засіданні спікер палати Такахіро Екоміті.

Як очікується, в найближчі години кабмін оголосить про початок виборчої кампанії. Дострокові вибори в нижню палату призначені на 16 грудня. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, перемогу на них отримає Ліберально-демократична партія. Це буде означати, що новим прем'єр-міністром країни стане її лідер Сіндзо Абе, повідомляє РІА Новости.

Депутати нижньої палати були обрані на загальних виборах у серпні 2009 року, коли вперше за 50-річну історію правління Ліберально-демократичної партії перемогу отримала опозиційна Демократична партія. Демократи отримали більше половини голосів у нижній палаті і сформували свій перший уряд на чолі з Юкіо Хатоямою.

Проте потім вони зіткнулися з необхідністю коригувати або повністю відмовитися від своїх передвиборних обіцянок, у результаті чого за три роки і три місяці їх правління змінилися три прем'єра, в самій партії стався розкол, а популярність уряду впала нижче критичної позначки у 20%.

Серйозним випробуванням для демократів став Великий землетрус Східної Японії 11 березня минулого року і аварія на АЕС "Фукусіма-1": зайве втручання в ситуацію прем'єр-міністра Наото Кана, на думку фахівців, внесло сум'яття і заважало прийняттю професійних рішень.