Путін звинуватив учасницю Pussy Riot в антисемітизмі, хоч вона проти нього боролась

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Якийсь час назад, рік приблизно, ті самі учасниці, в усякому разі одна з них, повісили в одному з супермаркетів Москви три чучела з написами – «єврей», «емігрант» і ще якась категорія із закликом позбавити Москву цих людей», - сказав В.Путін, відповідаючи на питання німецького журналіста.

«Вважаю, що це прямий антисемітський випад. Думаю, треба розуміти, з якими людьми ми маємо справу», - сказав він.

На його думку, Німеччина не повинна підтримувати активісток через їхні антисемітські позиції.

В.Путін наголосив, що якщо щось обговорюється, то проблема має бути відома з усіх боків.

При цьому він зазначив, що в Німеччині також передбачено кримінальне покарання за образу почуттів віруючих.

«У Німеччині передбачена кримінальна відповідальність і позбавлення волі до трьох років», - зазначив він.

У свою чергу А.Меркель сказала, що під час переговорів на двосторонньому рівні обговорювалася ситуація з громадянським суспільством в РФ.

«Я озвучила своє занепокоєння щодо деяких законопроектів. Ми маємо говорити про ці теми відкрито, і бесіда, діалог є передумовою для того, щоб розуміти один одного», - сказала вона.

Як відомо зі ЗМІ, Надія Толоконнікова, як брала участь у згадуваній Путіним акції, разом із іншими учасниками групи "Війна" в московському магазині імітували повішання трьох емігрантів та двох гомосексуалістів (єврея і росіянина). Усі "повішенники" були живими акторами, які добровільно взяли участь в акції. Цією провокативною акцією "Війна" тоді хотіла "зробити подарунок Лужкову", який часто висловлювався за "очищення Москви".

Довідка УНІАН. Наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot в храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти В.Путіна. Троє учасниць групи – Надія Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич - 17 серпня були засуджені до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі. Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.

10 жовтня Мосміськсуд замінив строк покарання К.Самуцевич на умовний і ухвалив рішення звільнити її з-під варти в залі суду.

Водночас суд залишив в силі вирок двом іншим учасницям Pussy Riot.