У Сибіру створили три українські організації

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в омській регіональній громадській організації «Сибірський центр української культури «Сiрий клин».

«В Омську і Омській області створено відразу три національно-культурні автономії українців: місцева громадська організація «Національно-культурна автономія українців міста Омська», місцева громадська організація «Національно-культурна автономія українців Одеського району Омської області», місцева громадська організація «Національно-культурна автономія українців Полтавського району Омської області», - йдеться у повідомленні.

Автономії у Полтавському і Одеському районах Омської області очолили Іван Лисенко і Марина Рогожина, відповідно. Головою національно-культурної автономії українців в Омську став Сергій Вінник, який понад 10 років керує омською регіональною громадською організацією «Сибірський центр української культури «Сiрий клин».

Усі три національно-культурні автономії є відкритими організаціями, до яких може вступити будь-який житель Омська і області.

«Ми завжди дуже тісно співпрацювали з жителями цих районів, ми всі як одна велика сім'я. Тепер в Омській області є українські громадські організації зі статусом юридичної особи. Це дозволить більш організовано і самостійно вирішувати питання збереження самобутності, розвитку мови, традицій, освіти, національної культури українців, які проживають в Омській області і в місті Омськ», - сказав С.Вінник.

Він висловив упевненість у тому, що національно-культурні автономії стануть духовним осередком, центрами збереження українських звичаїв, традицій і історико-культурної спадщини, і сприятимуть підтриманню миру, толерантності, збереженню і розвитку міжнаціональної і міжконфесійної згоди як на території цього регіону, так і на території Росії в цілому.