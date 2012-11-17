Ізраїль поновив удари по сектору Газа

У п'ятницю ізраїльські війська в рамках операції "Хмарний стовп" завдали по сектору Газа понад 200 ударів, в яких загинули 11 палестинців. Загальна кількість жертв за три дні ізраїльської операції зросла до 29 осіб.

У результаті авіаудару, зокрема, загинув один з командирів палестинських бойовиків. Про це повідомляє британський телеканал Sky News з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини. Повідомляється, що польовий командир Ахмед Абу Джалаль був убитий в результаті авіаудару Повітряних сил Ізраїлю, разом з ним загинули ще троє осіб.

Палестинська радіостанція "Аль-Акса" повідомила, що після чотирьох годин затишшя ізраїльські ВПС випустили не менше шести ракет по будівлі головного штабу поліції в столичному місті Газа і завдали півтора десятка ударів по кордону анклава з Єгиптом, де проходять сотні підземних тунелів контрабандистів.

Повідомлення про авіанальоти й обстріли з моря надходять також з міст Рафах, Хан-Юніс, Дір аль-Балах, табору біженців аль-Бурейдж.

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У підсумковому зведенні за п'ятницю Армія оборони Ізраїлю повідомила, що в списку цілей, крім стартових позицій ракет та іншої інфраструктури місцевих угруповань, були два командири воєнізованих формувань руху ХАМАС, який править в анклаві.

Військові також повідомили, що їм вдалося придушити "програму створення ХАМАСом власних безпілотних літальних апаратів", та поширили відео, на якому бойовики випробовують безпілотники. Всього за три дні ізраїльська армія атакувала близько 600 цілей на території сектора Газа.

Поки операція зводиться до дистанційних ударів, проте політичне керівництво і військове командування Ізраїлю готують сухопутне вторгнення. Напередодні уряд дозволив армії закликати 75 тисяч резервістів; військові оголосили про те, що дві елітні бригади - десантників та піхотна "Гіваті" - завершили підготовку до вторгнення в анклав і чекають тільки наказу, передає РІА "Новости".