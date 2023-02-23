Анка Фельдгауезен поділилася останніми опитуваннями серед її співгромадян.

Майже три чверті німців підтримують політику своєї влади щодо допомоги Києву. Як заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгаузен в інтерв’ю "Радіо Свобода", в тому числі її співвітчизники своєю більшістю виступають за постачання зброї.

Кореспондент РС у розмові з чиновницею зазначив, що згідно з певними соціологічними опитуваннями більшість німців у грудні минулого року виступали за переговори з Росією, а також, що війна не завершиться у 2023-му році. Пані Фельдгаузен запевнила, що реальність наразі інша.

"Є дуже і дуже різні опитування. Я маю останні... Там все ж таки 72% німців підтримують нашу політику в цій війні, тобто постачання зброї, те, що робить наш уряд.

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Це дуже велика кількість німців! 72% для суспільства, яке ще до минулого року зовсім не хотіло постачати зброю в країни, де йде війна", - зауважила посол.

Фельдгаузен наголосила, що така підтримка все ще зберігається навіть на тлі енергетичної та інших криз. Влада Німеччини буде намагатися втримати цю згуртованість з власним народом щодо допомоги Україні.

"Тобто ця єдність в Німеччині, мені здається, є, навіть попри те, що у нас теж ще інші речі змінилися. Наприклад, наша політика, наша енергетична політика дійсно відчуває наслідки цього.

Тобто треба зробити все для того, щоб ця більшість збереглася, щоб ми далі могли бути впевненими, що десь три чверті, 75% німців підтримуватимуть політику уряду", - додала Фельдгаузен.

Німкеня зауважила, що її співвітчизники зрозуміли, що Путін хоче захопити не лише Крим та Донбас, але і всю Україну. Також у Німеччині не відразу усвідомили, що ракети можуть летіти дуже далеко, а не лише в сусідні до РФ країни.

Допомога Німеччині Україні у війні проти Росії: актуальні новини

Нещодавно Олаф Шольц заявив, що Німеччина збільшує виробництво боєприпасів для своїх потреб та для України.

13 лютого українські військові приступили до навчань на танках Leopard-2 у Німеччині. Завершення навчань повинно збігтися з орієнтовним запланованим терміном поставки обіцяної роти танків Leopard-2.

На початку лютого стало відомо про черговий пакет допомоги українському фронту від Берліну.

Окрім цього Німеччина розглядає продаж Україні 88 танків Leopard старої модифікації.

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