Від падіння Іл-76 на житловий квартал загинули не менше 30 людей

Трагедія сталася в аеропорту конголезької столиці Браззавілі. При посадці Іл-76 викотився за межі злітно-посадкової смуги, протаранив кілька житлових будинків, а потім впав у яр і спалахнув, передає РосБізнесКонсалтинг.

У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 30 місцевих жителів, ще близько 20 людей отримали поранення і госпіталізовані. Екіпаж літака також загинув.

За непідтвердженою інформацією, літак належить авіакомпанії Trans Air Congo.

Причиною катастрофи могли стати складні погодні умови. Повідомляється, що літак здійснював посадку в умовах шторму, який обрушився на регіон.