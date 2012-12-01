Від падіння Іл-76 на житловий квартал загинули не менше 30 людей
02:56, 01 грудня 2012Світ
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У Республіці Конго при заході на посадку зазнав аварії вантажний літак Іл-76, протаранивши при цьому житловий квартал.
Трагедія сталася в аеропорту конголезької столиці Браззавілі. При посадці Іл-76 викотився за межі злітно-посадкової смуги, протаранив кілька житлових будинків, а потім впав у яр і спалахнув, передає РосБізнесКонсалтинг.
У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 30 місцевих жителів, ще близько 20 людей отримали поранення і госпіталізовані. Екіпаж літака також загинув.
За непідтвердженою інформацією, літак належить авіакомпанії Trans Air Congo.
Причиною катастрофи могли стати складні погодні умови. Повідомляється, що літак здійснював посадку в умовах шторму, який обрушився на регіон.
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