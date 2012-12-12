Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання через ракету КНДР

Рада безпеки ООН на прохання Японії збереться сьогодні ввечері для обговорення ракетного запуску, здійсненого КНДР.

Про це повідомляє Ехо Москви.

Старт відбувся сьогодні вранці. Пхеньян повідомив, що ракета успішно вивела на орбіту штучний супутник Землі. Північноамериканське командування протиповітряних сил "Норад" підтвердило, що ракета вивела на орбіту якийсь штучний об'єкт.