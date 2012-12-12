Дружина Развозжаєва впізнала слідчого, який катував її чоловіка

Дружина Леоніда Развозжаева Юлія і активіст "Лівого фронту" Олексій Сахнін упізнали людину, на якого опозиціонер вказав зі словами: "За спиною у слідчого сидить людина, яка мене катувала. Я впевнений, що це він зі мною працював". Про це йдеться в онлайн-трансляції "Нової газети" із залу суду.

Пізнаний - слідчий Дмитро Плешивцев, який проводив в опозиціонерів обшуки, повідомляє Lenta.ru.

Басманний суд Москви сьогодні продовжив строк арешту Леоніда Развозжаєва до 1 квітня.

Нагадаємо, зараз Л.Развозжаев знаходиться в московському СІЗО "Лефортово" за звинуваченням у підготовці масових безладів в Росії. Разом з ним по цій справі проходять лідер "Лівого фронту" Сергій Удальцов і активіст Костянтин Лебедєв.

Російських опозиціонерів звинувачують на підставі відеозапису, яка була показана в ефірі НТВ. На ній, впевнені слідчі, відображена зустріч активістів з грузинським політиком Гіві Таргамадзе, на якій обговорювалося фінансування безладів у Росії грузинською стороною.

За даними слідства, зустріч відбулася в червні 2012 року. В кінці жовтня Л.Развозжаев був заарештований. За офіційною версією СК РФ, він сам прийшов до слідчих і написав явку з повинною. Сам Л.Развозжаев розповів, що його викрали в Києві, привезли в Росію, і погрожуючи розправою над сім'єю, змусили дати свідчення.