В американській школі батько одного з учнів розстріляв 27 людей

Про це передають РІА «Новости».

За даними ЗМІ, серед жертв стрілянини 18 дітей.

Також вбитий сам ймовірний злочинець, директор школи і шкільний психолог. Поліція виявила на місці події, щонайменше, два пістолети.

Початкова школа, де сталася трагедія, виконувала також функції дитячого садка - її відвідували діти у віці від 5 до 10 років. Батьки учнів розповідають, що в момент стрілянини в школі знаходилися майже 600 дітей.