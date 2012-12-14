В американській школі батько одного з учнів розстріляв 27 людей
21:24, 14 грудня 2012Світ
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Стрілянину в початковій школі американського міста Ньютаун (штат Коннектикут), жертвами якої стали 27 людей, імовірно, влаштував батько одного з учнів.
Стрілянину в американській школі, ймовірно, влаштував батько учня
Про це передають РІА «Новости».
За даними ЗМІ, серед жертв стрілянини 18 дітей.
Також вбитий сам ймовірний злочинець, директор школи і шкільний психолог. Поліція виявила на місці події, щонайменше, два пістолети.
Початкова школа, де сталася трагедія, виконувала також функції дитячого садка - її відвідували діти у віці від 5 до 10 років. Батьки учнів розповідають, що в момент стрілянини в школі знаходилися майже 600 дітей.
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