Глава МЗС Ізраїлю подав у відставку, щоб очиститися від звинувачень

Російськомовному уродженцю Молдавії інкримінують зловживання суспільною довірою, передає РІА Новини.

Прокуратура збирається довести, що через посла в Білорусії він мав можливість ознайомитися з закритими матеріалами слідства у своїй справі і не повідомив про це правоохоронні органи.

При цьому основну "справу Лібермана" закрили за браком доказів після того, як поліція більше десятка років намагалася викрити політика в незаконному отриманні великих сум через офшорні компанії.

Написавши заяву про відставку, яка набуде чинності у вівторок, і відмовившись від парламентського імунітету, Ліберман пообіцяв використовувати перерву, щоб якомога швидше очиститися від звинувачень і паралельно зосередитися на підготовці до січневих виборів, на які він йде на чолі партії "Наш дім Ізраїль "одним виборчим списком з правлячим "Лікуд".

Місцеві ЗМІ сумніваються в тому, що судовий процес відбудеться, як того хоче Ліберман, до виборів, призначених на 22 січня, і не виключають врегулювання справи в позасудовому порядку на умовах, які не завадять політику продовжити роботу в уряді та парламенті. В єдиному виборчому списку Лікуд-НПМ Ліберман займає друге місце після прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Нетаньяху вирішив не призначати нового главу МЗС і до виборів буде сам керувати міністерством, пише ізраїльська преса.