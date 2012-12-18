ЄК очікує, що близько 500 університетів візьмуть участь у новому рейтингу

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, новий рейтинг буде започаткований у 2013 році і включатиме в себе оцінки університетів за п’ятма основними напрямками: репутація досліджень; якість навчання; міжнародна співпраця; успіх у передачі знань (наприклад, партнерство з бізнесом); регіональна співпраця.

Впродовж першої половини 2013 року університети можуть самостійно записуватися для участі у новому рейтингу, а перші результати очікуються вже на початку 2014 року.

При цьому офіційний старт новому рейтингу буде дано 30-31 січня на міжнародній конференції у Дубліні.

На 2013-2014 роки Єврокомісія передбачає фінансування рейтингу з бюджету Євросоюзу на суму в 2 млн євро. При цьому таке ж фінансування може бути виділено і на період 2015-2016 років, а вже після цього рейтинг має фінансуватися за рахунок незалежного консорціуму організацій, відібраних Єврокомісією для здійснення рейтингу. На чолі консорціуму – Центр вищої освіти з Німеччини і Центр політичних досліджень у вищій освіті з Нідерландів.