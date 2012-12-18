Єлизаветі II на 60-річчя правління подарували частину Антарктиди

Площа Землі королеви Єлизавети становить 437 тисяч квадратних кілометрів, що вдвічі більше території Великобританії. Раніше ця частина материка не мала назви, повідомляє Lenta.ru.

Нові "володіння" королеві презентував міністр закордонних справ Вільям Хейг, пише The Independent. Він також влаштував Єлизаветі II екскурсію по будівлі міністерства в рамках заключних заходів з відзначення "діамантового ювілею" правління королеви і особисто подякував Єлизаветі за її численні закордонні візити.

Раніше в цей же день, 18 грудня, королева вперше відвідала засідання кабінету міністрів. В останній раз в історії Великобританії такою можливістю скористалася королева Вікторія, яка померла в 1901 році.

Частина території Антарктиди вже вдруге називають на честь діючої в даний час королеви. У 1931 році австралійський дослідник відкрив частину східної Антарктики і назвав її Землею принцеси Єлизавети (Princess Elizabeth Land).