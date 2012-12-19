Президент Польщі відправив посилку родині білоруського політв'язня

"Сьогодні разом з дружиною, пам'ятаючи про допомогу, яку ми отримували у важкі для нас часи військового становища, надсилаємо посилку одній з родин політв'язнів в Білорусі.

Надсилаємо її як родина Анни та Броніслава Коморовських — не як президентська пара. Так само як родина колишнього інтернованого та арештованого, яка отримувала подібну допомогу. Ми дуже хотіли б, щоб це стало звичкою: щоб ті, хто отримував допомогу у важкому змаганні за свободу, так само пам'ятали про тих, хто цю боротьбу веде тепер.

Сподіваюся, що ця посилка дійде до адресатів. Зі зрозумілих причин, ми не називаємо прізвищ. Сподіваюсь, що посилка принесе радість", - цитує білоруськомовний телеканал "Белсат", який здійснює мовлення з Польщі..

Телеканал зазначає, що чинний Президент Польщі в 1980 році вступив до лав польської профспілки "Солідарність", яка боролась за демократичні зміни у країні. Наприкінці 1981 року, як і тисячі інших польських опозиціонерів, Б.Коморовського інтернували — тимчасово арештували без висунення обвинувачень.

"Белсат" також повідомляє, що, за оцінками білоруських правозахисників, у тюрмах країни утримуються 12 політв'язнів та незаконно засуджених опозиційних активістів.