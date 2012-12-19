Становище в Греції поліпшилося одразу на 6 пунктів

Разом з довгостроковим підвищено й короткостроковий рейтинг - до позначки B зі стабільним прогнозом.

Підвищення кредитних рейтингів держави означає автоматичне підвищення рейтингів її непогашених боргових зобов'язань, які тепер перебувають на позначці B-/ B з аналогічним стабільним прогнозом, який не передбачає подальших дій щодо рейтингів найближчим часом, якщо не відбудеться надзвичайної зміни обставин, пояснює РосБізнесКонсалтинг.

Головною підставою для підвищення рейтингу Греції стало успішне завершення 17 грудня ц.р. викупу державою частини свого боргу, яка оцінюється в 20 млрд євро, разом зі схваленням з боку Єврогрупи (об'єднання міністрів фінансів 17 держав єврозони) подальшої фінансової допомоги.