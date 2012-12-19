Узбекистан запевнив Росію, що не пустить до себе американських військових

Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на джерело в російській делегації, яка провела в Ташкенті переговори.

Напередодні глава російського МЗС Сергій Лавров заявив у Ташкенті, що Москва шкодує про призупинення членства Узбекистану в Організації Договору про колективну безпеку, проте Узбекистан залишається союзником Росії.

Співрозмовник у делегації РФ сказав виданню, що "на запитання Сергія Лаврова про те, чи з'являться на території Узбекистану військові об'єкти США, узбецькі дипломати твердо заявили: цього не буде". При цьому вони назвали чутками повідомлення про переговори з американцями.

Узбекистан раніше вже виходив з ОДКБ: 1999 року Ташкент відмовився продовжити договір, проте в серпні 2006-го відновив членство в ОДКБ слідом за охолодженням відносин із Заходом, нагадує РІА "Новости".