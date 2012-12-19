Саакашвілі звинуватив уряд у «талібанізації» Грузії

"Уряд Грузії оголосив масштабну програму руйнування, - заявив Президент. - У сучасній епосі приклад руйнування за політичною ознакою був здійснений талібами в Афганістані (очевидно, йдеться про руйнування талібами статуй Будди в Баміанській долині у 2001 році). Не думаю, що в XXI столітті Грузія повинна ганьбитися перед усім світом талібанізацією і руйнуванням нових сучасних будівель".

Як зазначає М.Саакашвілі, «має бути зруйнований Національний рух, не лише як організація, але і як майбутнє, сказав один з міністрів. Наш народ проголосував за поліпшення соціальної стійкості, а не руйнування. Перед виборами я говорив, що, на жаль, існує небезпека, що до влади прийде велика бригада руйнівників, і це багато хто сприймав зі сміхом, мовляв, Саакашвілі, як завжди утрирує. На жаль, вони ці обіцянки здійснюють, принаймні, обіцяють, що виконають», - заявив Президент.

Кажучи про "нові сучасні будівлі", Саакашвілі, ймовірно, мав на увазі деякі об'єкти в Тбілісі, зазначає Лєнта.ру.

Раніше, як повідомлялося, новий прем'єр-міністр Грузії, мільярдер і творець "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі розкритикував будівлю театру, що будувалася на тбіліській площі Ріке. 18 грудня він заявив, що проект, який підтримує Президент, не відповідає зовнішньому вигляду столиці і що недобудовану будівлю, можливо, слід знести. "Проведемо опитування, привеземо іноземних експертів. Вони оцінять проект, і, якщо треба буде, ми завершимо проект. Якщо це спотворює вигляд і має бути зруйновано, то краще зробити це своєчасно. У мене, в принципі, таке ставлення до даного питання", - сказав прем'єр.

У листопаді, незабаром після приходу Б.Іванішвілі і його соратників до влади, керівництво компанії NCC, що займається будівництвом театру, було затримане за звинуваченням у відмиванні грошей. У мерії Тбілісі (її поки ще очолює соратник Президента Гігі Угулава), за замовленням якої ведеться будівництво, назвали звинувачення необгрунтованими.

До цього Б.Іванішвілі пообіцяв знести скляний "Міст миру" в Тбілісі. Відповідну заяву він зробив ще у період передвиборної кампанії, заявивши, що даний об'єкт не вписується в зовнішність старого міста. Вже після виборів лідер "Грузинської мрії" підтвердив свою позицію. "Що стосується моста, у мене ті самі бажання, і не тільки щодо моста", - сказав він.

Також Б.Іванішвілі і його соратники відкинули ідею перенесення парламенту зі столиці до Кутаїсі, яку підтримує Президент. Поки що депутати нового скликання працюють в Кутаїсі (де було спеціально збудовано будівлю для законодавчого органу). Проте нова влада країни планує повернутися до колишнього порядку, коли парламент працював у столиці. Будівля в Кутаїсі, яка б звільнилася, за словами Б.Іванішвілі, може бути віддана під концертний зал.

Опоненти М.Саакашвілі, що прийшли до влади, також відмовилися від будівництва міста Лазіка на березі Чорного моря. Проект, запропонований Президентом, Б.Іванішвілі назвав анекдотичним.

Новий уряд на чолі з Б.Іванішвілі був сформований наприкінці жовтня.

М.Саакашвілі, проти якого виступає "Грузинська мрія", поки зберігає за собою пост Президента, проте його вплив за останній час значно зменшився.